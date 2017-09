Juve, non ci sono solo Dybala e Higuain. Mandzukic torna certezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic è senza dubbio uno grandi protagonisti del quinto turno di Serie A, col gol che permette alla Juventus di veleggiare al primo posto della graduatoria con la quinta vittoria di fila. Laurini lo limita molto bene nei primi quarantacinque minuti, ma il croato è in giornata e nella ripresa insacca il gol-partita. Tris di sette per i quotidiani nazionali, noi di TMW lo premiamo con mezzo voto in più. "Il gol è un piacere ritrovato dopo 32 giorni di digiuno", fa sapere Tuttosport.

I voti per Mario Mandzukic

Tuttomercatoweb.com - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7

Tuttosport - 7