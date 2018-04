Juve, non solo Darmian: da Filipe Luis a Digne, gli altri esterni nel mirino

© foto di Imago/Image Sport

Secondo Tuttosport Matteo Darmian e la Juventus sono davvero vicinissimi, ma la Vecchia Signora segue anche altri profili per le fasce difensive e non solo l'ex Torino, in uscita dal Manchester United. Il giornale ribadisce l'interesse per Juan Bernat, mancino del Bayern Monaco, così come per Jonas Hector del Colonia. Interessa anche Filipe Luis dell'Atletico Madrid, sono monitorati anche Thomas Meunier e Layvin Kurzawa del Paris Saint-Germain oltre l'ex romanista Lucas Digne, attualmente al Barcellona.