Juve, non solo entrate: Khedira e Matuidi possono partire

© foto di J.M.Colomo

La Juventus prosegue la caccia al centrocampista e i nomi sono sempre gli stessi, da Paul Pogba a Adrien Rabiot fino a Sergej Milinkovic-Savic. In tutto questo ci sono però anche dei possibili partenti.

In uscita - Sami Khedira potrebbe salutare Torino nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista tedesco ha rinnovato da poco ma in caso di offerta è pronto a partire. Per quel che riguarda invece Blaise Matuidi le piste sono due: rinnovo o addio.