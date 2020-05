Juve, nove giovani lavorano con Sarri: tra loro c'è anche il gioiellino Chibozo

C’è anche il giovanissimo Ange Josue Chibozo tra gli aggregati alla prima squadra di Sarri, alla Continassa. Al terzo anno di crescita nelle giovanili della Juventus, il classe 2003 respira già il profumo del calcio dei grandi, lavorando accanto a Cristiano Ronaldo e compagnia. Una grande soddisfazione per l’intera accademia bianconera che in questi anni lo ha seguito passo passo nel suo percorso di crescita. L’attaccante esterno quest’anno ha giocato diciassette gare in Under 17 (15 reti e 5 assist) e tre in Primavera (impreziosendole con un assist), dando la sensazione di poter bruciare le tappe: il club sarebbe pronto a blindarlo a lungo termine.

E’ il nono elemento a disposizione di Sarri, gli altri otto giungono tutti dall’Under 23. Si tratta del portiere Leonardo Loria (99), del difensore mancino Luca Coccolo (98), del centrocampista Simone Muratore (98), degli attaccanti Giacomo Vrioni (98) e Marco Olivieri (99) e degli esterni offensivi Manolo Portanova (2000) e Wesley (2000). Per quest’ultimo, pescato dal Flamengo lo scorso anno di questi tempi con la collaborazione dell’Hellas Verona, diversi club di Serie A e dall’estero starebbero facendo richiesta di prestito alla Juventus. Anche gli altri hanno diverso mercato, dopo due anni di maturazione di Seconda Squadra: il club valuterà con attenzione il percorso di ognuno ai fini della valorizzazione massima.