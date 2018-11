© foto di Imago/Image Sport

I rapporti tra la Juventus e Jorge Mendes potrebbero diventare sempre più stretti nelle prossime finestre di mercato. Dopo aver portato a Torino il fenomeno Cristiano Ronaldo, infatti, il re degli agenti è pronto a fare affari nuovamente con il club bianconero. Come riporta Tuttosport, sono tre gli obiettivi di Paratici, che potrebbero essere bloccati a gennaio per poi approdare a giugno in Italia: David De Gea, portiere del Manchester United; Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton; James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco ma di proprietà del Real Madrid. Per motivi diversi, tutti e 3 questi calciatori potrebbero decidere di cambiare aria la prossima stagione. La Juve è già pronta a scendere in pista per rinforzarsi.