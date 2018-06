Juve, obiettivi Golovin e Darmian: c'è accordo coi giocatori, non coi club

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa che sta portando avanti la Juventus per il centrocampista Aleksandr Golovin. Il club bianconero ha un accordo di massima col calciatore, ma per il cartellino non è disposta a offrire più di 17-18 milioni di euro, mentre il CSKA Mosca ne chiede 25. Situazione simile per Mattia Darmian: 12 mln l'offerta dei bianconeri, 20 la richiesta del Manchester United.