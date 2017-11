© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante aggiornamento di mercato in arrivo da As, secondo cui l'Atletico Madrid al termine della stagione in corso incontrerà il portiere Jan Oblak per prolungare il contratto. Le parti avrebbero già trovato un principio di accordo nonostante gli interessi di tante big europee, fra cui la Juventus. Nel nuovo contratto di Oblak sarà inserita una clausola da 200 milioni di euro.