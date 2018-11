Juve, occhi su Soler e Guedes: Mendes può dare una mano

La Juventus è pronta ad affrontare il Valencia in Champions League e mentre in campo le due squadre si sfideranno, sugli spalti Fabio Paratici osserverà alcuni giocatori del club spagnolo. Due di questi saranno Carlo Soler, ventunenne centrocampista e, soprattutto, Gonçalo Guedes, attaccante che in estate il Valencia ha ricomprato dal PSG per 40 milioni. L'agente di quest'ultimo è proprio Jorge Mendes e non è da escludere che in futuro possa vestire la maglia bianconera. A riportarlo è Tuttosport.