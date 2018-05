Juve, oggi in Lega contatto con Preziosi per Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Galeotta fu la Lega. E' atteso per oggi presso gli uffici della Lega di Serie A un nuovo contatto fra l'ad della Juventus Giuseppe Marotta e il presidente del Genoa Enrico Preziosi per fare il punto sul futuro di Mattia Perin, portiere e capitano del Grifone nel mirino dei bianconeri. Difficile, secondo quanto riportato da La Stampa, che i campioni d'Italia accontentino la rischia dei rossoblu di 14 milioni di euro per il cartellino di un giocatore che nel giugno 2019 sarà svincolato. Più probabile un ragionamento su cifre più basse, magari inserendo di una contropartita tra Emil Audero e Stefano Sturaro.