© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato sulle pagine sportive del Corriere di Torino, che titola: "Paratici muove le torri, riecco la caccia a De Ligt". Secondo il quotidiano, l'olandese rappresenta la prima scelta dei bianconeri nonostante ci sia la concorrenza del Barcellona e non solo. Paratici parla ormai da mesi con Mino Raiola del forte centrale dell'Ajax e della Nazionale olandese. Il ragazzo oggi dovrebbe arrivare a Torino per partecipare alla cerimonia del Golden Boy, dalla Continassa è già passato a maggio e non è da escludere una nuova chiacchierata con la dirigenza bianconera, riferisce il quotidiano. Pure la Juve, resta in cima alla lista del corteggiatissimo De Ligt secondo i progetti di Raiola. C'è però da superare l'ostacolo principale, ovvero la valutazione attribuita dall'Ajax al giocatore: il club olandese ha già rifiutato 50 milioni.