Juve, Paratici ribadisce: "Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore di tutti i tempi"

Il gran momento di forma di Cristiano Ronaldo è uno dei fattori che spingono la Juve a ben sperare nella sfida di questa sera contro il Lione. Il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato anche di questo nell'intervista rilasciata a Sky Sport: "Non si tratta solo di questo periodo. Cristiano è il miglior giocatore di tutti i tempi. Averlo con noi è sicuramente in vantaggio e dico che in Italia c'è un grande campione come lui e spesso ce ne dimentichiamo".