Juve, Paratici: "Rinforzi a centrocampo? Non opereremo sul mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky:

Una gara che non conta per la classifica, ma per vedere la Juve giocare bene, con grandi motivazioni, e per vedere quei giocatori che giocano meno, a cominciare da Demiral."E' una partita comunque di Champions League, noi siamo abituati ad affrontare tutte le partite con la stessa concentrazione. Non è un esame, anche se sono calciatori che sono stati impiegati poco, hanno la nostra massima fiducia, quindi siamo contenti di vederli all'opera".

C'è anche la gioia di rivedere Buffon in Champions. Lei aveva speso belle parole nei suoi confronti dopo la gara con il Sassuolo. Come sta?Che effetto gli fa risentire la musichetta della Champions?

"Bisognerebbe chiederlo a lui, noi siamo contenti di rivederlo stasera giocare con noi, siamo molto contenti che lui sia tornato con noi, che si goda questo momento".

Cuadrado mezzala stasera. A gennaio non succede nulla o farete qualcosa a centrocampo?

"Come ho già detto altre volte abbiamo una rosa molto competitiva, completa, abbiamo Emre, abbiamo Khedira che comunque rientrerà, quindi non abbiamo nessuna intenzione di operare sul mercato"