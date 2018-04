Juve, Paredes alternativa agli italiani: Pellegrini e Cristante le priorità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche Leandro Paredes nel mirino della Juventus per la prossima estate, ma l'ex Roma - ora allo Zenit San Pietroburgo - secondo Tuttosport rappresenta solo un'alternativa agli obiettivi italiani. Interessa non poco Lorenzo Pellegrini della Roma, così come Bryan Cristante dell'Atalanta. Per l'ex Benfica c'è la concorrenza dell'Inter, mentre Monchi sta provando a rinnovare il contratto del calciatore giallorosso che ha una clausola rescissoria di 'appena' 30 milioni di euro.