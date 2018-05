Juve: Parigi tenta Buffon. Al-Khelaifi: “Portiere fantastico”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E adesso Gigi Buffon aprirà l’altra pagina del suo libro. Paris Saint-Germain o dirigente alla Juventus? Il numero uno si prenderà poco tempo per decidere ma non c’è dubbio che la questione legata a Parigi sia concreta. Seria. Anche avviata, raccontano nella capitale francese. «Buffon e il Psg? - sostiene l’amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta - Dovrà decidere tra alcune posizioni dietro la scrivania oppure di continuare a giocare, se dovesse optare per questa seconda scelta la squadra francese è in corsa”, riporta La Gazzetta dello Sport. Da Parigi arrivano frasi importanti da parte del proprietario del Paris Saint-Germain Al-Khelaifi: “Buffon? È un portiere fantastico, carismatico, un gran signore: sono sicuro che tutti i club lo vorrebbero”.