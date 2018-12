Juve, per Alex Sandro 4.5 mln l'anno più bonus. Ora costa 60 mln di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra la Juventus e Alex Sandro per il rinnovo del contratto del laterale brasiliano. Arrivata la fumata bianca, col giocatore che nei prossimi giorni firmerà un nuovo contratto fino al 2023 da 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Due i motivi alla base della blindatura: il primo è di natura tecnica, visto che trovare un laterale sinistro sul mercato non è affatto semplice. Il secondo di natura economica: con un contratto così lungo la Juventus a squadre interessate potrà adesso chiedere 55-60 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e trattare l'eventuale cessione.