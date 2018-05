Juve, per Benatia possibilità Arsenal e Olympique Marsiglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Mehdi Benatia e spiega come le strade future per il marocchino siano due: permanenza con rinnovo o addio. E ad oggi la più probabile sembra essere la seconda, visto che le richieste non mancano. In primis l'Arsenal, ma anche l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia è su di lui. Una decisione in tal senso, però, sarà probabilmente presa solo dopo il Mondiale.