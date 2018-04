Juve, per il Napoli incubo Stadium: solo sconfitte dal 2011-2012

Dal corrispondente a Torino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli allo Stadium ha sempre perso. La storia dell'impianto bianconero ci racconta numeri da incubo per i partenopei, che a Torino non sono mai riusciti a fare punti dalla stagione 2011-2012 a oggi. In campionato, sei successi su sei per i bianconeri, nello stadio di casa, con 14 gol messi a segno e 2 soli incassati. Bottino al quale c'è da sommare il successo casalingo per 3-1 nella semifinale di Coppa Italia dello scorso anno. Sono 149 i precedenti totali, divisi tra serie A, serie B, Coppa Italia e Coppa Uefa. In vantaggio i bianconeri con 70 vittorie, contro i 31 successi azzurri e i 48 pareggi. Ben 53 vittorie a Torino della Juventus contro le 7 azzurre, 21 i pareggi. L'ultimo successo azzurro in Piemonte (ma all'Olimpico) risale al 31 ottobre 2009, quando la squadra allora allenata da Mazzarri ribaltò il risultato da 2-0 a 2-3 con la doppietta di Hamsik e il gol di Datolo. I

QUATTRO SCONFITTE ALLO STADIUM - Dall'11 settembre 2011, i bianconeri hanno rimediato solamente 4 sconfitte in campionato nell’impianto della Continassa. La prima a riuscirci fu l'Inter di Stramaccioni (1-3) nel 2012. Durante la stessa stagione toccò poi alla Samp (1-2) trascinata da un incontenibile Icardi. Due anni più tardi ottenne il successo l'Udinese (0-1) alla prima del campionato 2015-2016: decisivo il gol Thereau. L'ultima sconfitta casalinga per i bianconeri è datata 14 ottobre 2017: Juve-Lazio 1-2, con Dybala che fallì dal dischetto, negli istanti finali del match, il gol che sarebbe valso il 2-2 finale.