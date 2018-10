© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua a essere lontano l'accordo per il rinnovo tra Alex Sandro e la Juventus. Il brasiliano chiede 5 milioni di euro alla Vecchia Signora ma i bianconeri non vogliono andare oltre i 3 e in attesa dell'offerta irrinunciabile che in estate non è però arrivata la situazione resta in fase di stallo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.