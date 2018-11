Juve, per la difesa è idea Todibo: il centrale rivelazione del Tolosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul mercato della Juventus: secondo Tuttosport oggi in edicola, ci sarebbe anche l'idea Jean-Clair Todibo per la retroguardia bianconera che verrà. Classe 1999, gioca nel Tolosa ed è una delle rivelazioni della Ligue 1. Sul centrale di Cayenne, contratto in scadenza nel giugno del 2019, ci sono anche Liverpool, Borussia Dortmund, Olympique Lione e RB Lipsia.