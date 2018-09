© foto di Imago/Image Sport

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Marcelo del Real Madrid per la Juventus. Il brasiliano è nelle menti di Paratici e Marotta: dovrà essere il giocatore nei prossimi mesi per ottenere un'uscita anticipata rispetto al contratto fino al 2022 dal club Blanco. La possibilità potrebbe essere quella di ottenere nel contratto una clausola più bassa per alcune destinazioni, compresa la Juventus, mentre come per CR7 potrebbe essere più alta e quasi irraggiungibile per club spagnoli, big inglesi e Paris Saint-Germain.