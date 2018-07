Juve, per Marchisio futuro in bilico: c’è l’opzione americana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma anche sulla situazione Claudio Marchisio alla Juve. Una rescissione contrattuale che accontenti sia lui sia la Juventus non sembra agevole da attuare. Marchisio ha ancora due anni di contratto a 3,5 milioni netti a stagione: difficile per chiunque lasciare sul tavolo così tanti soldi senza una robusta buonuscita. Alcuni campionati competitivi solo alla voce busta paga non lo fanno impazzire. L’unica opzione che realmente lo tenta è quella americana, anche per regalare una preziosa esperienza di vita a quella famiglia che lui mette sempre al primo posto. Di certo il suo futuro resta in bilico e al momento non si prevedono sostanziali novità nel weekend.