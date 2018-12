Juve, Perin: "Sono qui per migliorare e alzare il mio livello"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In una breve intervista a Sky Sport incentrata sul Natale, Mattia Perin ha parlato anche di se stesso. Gli è stato regalato un cd degli AC/DC con all'interno Thunderstruck, la canzone che accompagna il riscaldamento pre-partita dei bianconeri: “Ringrazio per il cd - ha detto - li sentiamo sempre allo stadio e ci caricano durante il riscaldamento. Io? Sono qui alla Juve ogni giorno lo prendo per migliorare me stesso e alzare il mio livello. Cosa regalerei a CR7? Il disco di Amy Winehouse, è una... fenomena come lui"