Juve, Perin verso il debutto: in campo con Frosinone o Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe finalmente essere arrivato il momento di Mattia Perin. L'avvicendamento tra i due portieri della Juventus, lui e Wojciech Szczescny, dovrebbe trovare il suo seguito proprio al Benito Stirpe, stadio del Frosinone, anche vista la straordinaria prestazione del polacco nella sfida del Mestalla in Champions League. Un rigore neutralizzato e alcune parate importanti con il Valencia, che hanno consolidato la posizione di titolare dell'ex portiere della Roma dopo un avvio fatto di luci e ombre tra club e Nazionale. E se non sarà alla prossima, il debutto di Perin avverrà comunque a breve: certamente tra Frosinone e Bologna all'Allianz Stadium, nella sfida in programma mercoledì sera alle 21.