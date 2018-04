Juve, permanenza di Allegri non più certa. Dipende tutto dalle motivazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport parla del futuro della Juve e di quello di Max Allegri e a pagina 2 e 3 titola "Allegri sul filo". Il tecnico livornese deve resuscitare lo spirito Juve in questo acceso finale di stagione, mentre la sua permanenza sulla panchina bianconera il prossimo anno non è più così certa. Questione di stimoli ed entusiasmo, ad influire sulla questione non possono essere gli ultimi due risultati negativi. Allegri e la stessa Juve esamineranno la cosa con calma e sangue freddo, col massimo rispetto delle opinioni. Ma ad oggi la sua permanenza in bianconera non è più così certa al 100%, scrive il quotidiano torinese.