Juve, Pjanic: "Complimenti al Napoli, ma hanno vinto i più forti"

Raggiunto dai microfoni di Sky, Miralem Pjanic commenta il settimo scudetto consecutivo della sua Juventus: "Uno quando vince deve avere tutto, abbiamo avuto un grandissimo avversario come il Napoli. Faccio i complimenti a loro per la stagione, ma abbiamo parlato sempre sul campo. La squadra più forte ha vinto lo scudetto, siamo nella storia e faccio i complimenti a tutti i ragazzi, come pure alla società che fa un lavoro straordinario. Ora godiamoci tutto questo, l'anno prossimo la Juve vuole vincere altrettanto se non di più".

Su Buffon.

"Ho un buonissimo rapporto con Gigi, posso solo ringraziarlo e considerarmi fortunato di avere potuto godere questo uomo e questo atleta. Splendido uomo e splendido atleta. I risultati parlano per lui, mi dispiace che lasci la Juve: merita gli applausi da tutto il mondo del calcio. Sono orgoglioso di aver giocato con lui, gli auguro tutto il meglio e spero che rimarremo in contatto".

Sulla sua stagione.

"È stata l'immagine della squadra. Io penso sempre alla squadra, faccio buone partite se la squadra gioca bene. I risultati li otteniamo tutti insieme, qui sono appoggiato da grandissimi uomini, che mi hanno fatto crescere tanto. Sono contento di quest'anno, per me è il secondo scudetto di fila. Godiamoci la festa".