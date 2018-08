Juve, Pjanic: "Felice di aver rinnovato con questo fantastico club"

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, fresco di rinnovo con i bianconeri, ha commentato la firma sul suo nuovo contratto attraverso il proprio profilo Twitter: "Sono molto contento di aver prolungato fino al 2023 con questo fantastico club".

I’m very happy to extend my contract until 2023 with this amazing club ! #finoallafine⚪️⚫️ @juventusfc https://t.co/mQQgR0PH3H

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) 21 agosto 2018