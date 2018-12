Juve, Pjanic: "Siamo forti. Ci giocheremo l'Europa con City, Barça e Real"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato a Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio: "E' ancora molto lunga, è ovvio che contro squadre come quelle che ci stanno inseguendo è dura. Dipende tutto da noi, ma è lunga. Noi abbiamo una bella squadra che per ora fa bei risultati. Come ci dice il mister, i risultati e le vittorie vanno bene ma ancora non abbiamo vinto nulla. Noi vogliamo vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions. Piano piano speriamo che i risultati continuino ad essere questi, l'importante è arrivare bene a marzo. La squadra comunque è molto forte tecnicamente e mentalmente. Il VAR in Champions? Siamo felici, all'inizio c'era perplessità ma è diventato uno strumento importante. Qualcosa può essere migliorato, ma aiuta molto. E' tutto più tranquillo col VAR. La Bosnia con l'Italia? Sono contento, l'Italia è un paese che adoro. Ho sempre sognato di affrontare l'Italia, sarà un avversario complicatissimo e stanno costruendo un bel gruppo. Miglioreranno tanto in futuro. Juve-Inter e la lotta Scudetto? Loro sono una bella squadra con un ottimo allenatore. Hanno grandi giocatori, sarà una partita dura. Se vincessimo saremmo ancora più tranquilli, ma noi pensiamo sempre a fare il massimo. Gli avversari per la Champions sono i soliti, dico Barcellona, Real Madrid e City. Noi crediamo nelle nostre qualità e ce la giocheremo con tutti".