Juve, poca passerella per Wesley. Ma il laterale brasiliano è già nel mirino di tanti

vedi letture

Tre presenze in Under 23 oltre che un paio di convocazioni in prima squadra. La breve parentesi bianconera di Wesley, laterale destro brasiliano, era già piuttosto interessante fino all’interruzione del campionato. La Juventus lo aveva preso la scorsa primavera dal Flamengo a parametro zero, con la partecipazione dell’Hellas Verona che lo ha avuto a disposizione fino a gennaio. Il calciatore è già nel mirino di altre società di Serie A, Sassuolo e Brescia su tutte.