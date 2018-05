Juve-Pogba, per Marotta è "fantamercato". Ma potrebbe essere pretattica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Fantamercato". Beppe Marotta, ad e dg della Juventus, non ha usato mezzi termini per commentare il possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba. Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, la Juve sta pensando davvero al francese, e queste dichiarazioni potrebbero essere pretattica, applicata ovviamente al mercato. In fin dei conti, scrive il quotidiano, anche l'ipotesi di arrivare a Gonzalo Higuain, due anni fa, venne bollata come fantamercato. A prescindere dalle definizioni, l'affare sembra comunque molto difficile: la Juve starebbe lavorando, di concerto con Mino Raiola, sull'ipotesi di un prestito biennale. Scenario, chiaramente, molto complicato.