Juve, pressing per Todibo: Paratici in vantaggio sulla concorrenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è in pressing per Jean-Clair Todibo, difensore classe '99 in scadenza contrattuale con il Tolosa. Tuttosport conferma che la concorrenza per il calciatore è spietata: ci sono Liverpool, Napoli, Chelsea, Bayern Monaco, Schalke 04, Manchester United, Borussia Dortmund e Lione sulle tracce del ragazzo. I bianconeri sono in vantaggio grazie al lavoro di Fabio Paratici, disposto a trattare col Tolosa già a gennaio con un paio di milioni di indennizzo e promettendo una percentuale sulla futura rivendita di Todibo.