Juve, prima il riscatto di Douglas Costa: 40 milioni di solide realtà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono sogni impossibili e solide realtà. Parola di Beppe Marotta. Che - al netto del noto ritornello pubblicitario - ha messo Douglas Costa nella seconda categoria alla voce "investimenti bianconeri". Sul futuro del brasiliano, il direttore generale della Juventus ha parlato chiaro, ieri a margine della presentazione del libro di Antonio Barillà: "Al momento è un giocatore del Bayern, lo riscatteremo sicuramente entro il 30 giugno". Piena conferma, dunque, per un profilo che al primo anno di Juve ha convinto tutti, soprattutto pensando all'ultima parte di stagione. Al club bavarese verranno versati 40 milioni di euro, somma che andrà ad aggiungersi ai 6 già messi a bilancio per la cessione temporanea.

FANTAMERCATO - Se da una parte c'è il brasiliano, che appare come un investimento già stanziato, dall'altra ci sono i sogni impossibili (o quas)i: il ritorno di Pogba e l'arrivo di Milinkovic-Savic. Il serbo è considerato "un grande talento, ma anche qua ci tengo a chiarire che considerati i valori di mercato non ci avventuriamo su questa pista". Pogba, invece, "è fantamercato, ormai i valori di trasferimento e ingaggio sono distanti da quelli che sono i nostri parametri di buon senso". Nessuno colpo di testa, insomma, almeno per il momento. Sul fronte arrivi - confessa infine Marotta - c'è certamente Darmian: un tassello in grado di arricchire lo zoccolo duro della Juventus di giocatori che indossano l'azzurro".