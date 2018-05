Juve, può cominciare l’era di Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can ha definitivamente riposto la maglia colore del fuoco. Ieri era triste per la sconfitta, ma senza rimpianti perché, in fondo, tanto ha dato e tanto ha ricevuto: il futuro bianconero l’ha bagnata di sudore anche a Kiev e non era scontato. Can da adesso vedrà il mondo soltanto in bianco e nero e programmerà ogni passo in vista della preparazione a Vinovo a inizio luglio. In mezzo, infatti, non c’è il Mondiale russo: il mediano non è stato convocato visto il guaio alla schiena che lo ha privato degli ultimi due mesi in Reds. Va da sé che alla Signora la cosa non dispiaccia: la guarigione è stata gestita con la stretta collaborazione della Juve, attraverso cure specifiche, riporta La Gazzetta dello Sport. Resta la passerella a Vinovo con le foto di rito nelle strutture del club e altri esami al J Medical. Poi l’agognata firma sul quinquennale da 6 milioni a stagione.