Juve, quanta fatica a Frosinone. Allegri: "I campionati si vincono così"

La Juve mette la quinta e resta a punteggio pieno: i bianconeri passano anche a Frosinone, nonostante la fatica sia alta più del previsto. Ci vogliono infatti 82' per sbloccare il risultato: Ronaldo, al suo terzo centro stagionale, riesce a buttarla dentro solo a fine partita, scardinando l'ordinata difesa di Longo. Poi Bernardeschi, nel recupero, chiude il conto con i ciociari. "Loro l'hanno preparata bene - le parole di Allegri al termine del match in conferenza stampa -. Noi siamo stati bravi ad aumentare il ritmo nel secondo tempo e abbiamo vinto il match. Facciamo fatica, vincere le partite non è mai semplice. Quando giochi ogni tre giorni bisogna recuperare in fretta. Ora pensiamo al Bologna. Per la prima volta in trasferta non abbiamo preso gol, ed è un bel segnale. Siamo stati responsabile e maturi. Per conquistare i campionati bisogna vincere queste partite".

JOYA, CR7 E BERNA - "Ronaldo sbagliato qualche gol, ma quello che impressiona è che è sempre dentro la partita. Federico sta bene e sta crescendo molto. Dybala? Ha fatto bene durante la gara, migliorerà certamente giocando".