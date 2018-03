Juve, quanti dubbi. Ma Mandzukic scalda i motori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si cambia, ma con giudizio. Massimiliano Allegri non fa pretattica quando racconta che ha ancora qualche incertezza e che deciderà solo stamattina. I dubbi riguardano attacco e centrocampo e sono legati soprattutto alle condizioni fisiche dei suoi uomini. Mandzukic sta decisamente meglio e Allegri è intenzionato a schierarlo titolare. Con Dybala o al posto di Dybala, spiega La Gazzetta dello Sport. Con l’attacco decimato e tre gare in otto giorni, il tecnico ha necessità di fare anche questi conti. Bernardeschi e Cuadrado sono out e chissà quando torneranno, restano quattro uomini per tre maglie, due dei quali (Dybala e Higuain) sono reduci da problemi fisici. La logica vorrebbe Douglas Costa con il Pipita (rientrato col Tottenham) più Mandzukic, e Dybala, che è il più bisognoso di recuperare, in panchina.