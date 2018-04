Juve, Ramsey alternativa ad Emre Can. E spunta anche Cavani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus, molto vicina a conquistare il suo settimo scudetto consecutivo, guarda già ai rinforzi per la prossima stagione. Come riporta Rai Sport, è da definire la situazione del tecnico Massimiliano Allegri: ogni discorso verrà rimandato a dopo la finale di Coppa Italia, ma sembra improbabile che il tecnico lasci Torino. A centrocampo arriverà un italiano per sostituire Marchisio: Pellegrini è il sogno, Cristante l'alternativa. Per Emre Can si dovrà attendere ancora una settimana, ma si fa un altro nome importante, quello di Ramsey. In difesa si guarda alle corsie esterne e i nomi più caldi sembrano essere quelli di Bernat e Darmian, mentre per l'attacco è concreto l'interessamento per Cavani e Morata.