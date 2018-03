Juve, retroscena Bentancur: Real Madrid provò a beffare i bianconeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe esserci anche Rodrigo Bentancur (20) tra i calciatori che Max Allegri schiererà in campo contro il Real Madrid, in occasione dei quarti di Champions League. Il Corriere di Torino ricorda il duello di mercato tra la Juventus e le merengues per assicurarsi il centrocampista uruguaiano. Nel 2016, infatti, i blancos provarono a soffiare il calciatore alla Vecchia Signora Florentino Perez sperava nel gioco di sponda di Jorge Mendes: l'agente andò in pressing sul talentino, offrendo una quindicina di milioni al Boca Juniors per conto del Real, proponendo alla Juve uno sconto sul 'suo' André Gomes, ex Valencia poi finito - nell'estate 2016 - al Barcellona.