Juve, rientro anticipato per Mandzukic. Khedira, allarme rientrato

Dal corrispondente a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allarme rientrato per Khedira. Le parole del ct tedesco Low, prima, e il messaggio publicato dallo stesso giocatore sui social, poi, hanno certamente attenuato i rumour relativi a un possibile stop a seguito dell'infortunio accusato contro la Spagna dal centrocampista bianconero. Costretto, in Nazionale, ad abbandonare il campo l'Esprit Arena di Dusseldorf anzitempo dopo il duello di gioco con Thiago Alcantara. "È stata una buona partita contro un avversario molto difficile. Sappiamo che non è mai facile contro la Spagna! A proposito, non preoccupatevi per la mia sostituzione: era solo una misura precauzionale dopo aver sentito un piccolo indurimento. Ma ora è tutto a posto!" il post pubblicato da Khedira all'indomani dell'amichevole pareggiata 1-1. Il tedesco dovrebbe rimanere con la Nazionale senza tuttavia giocare la prossima sfida con il Brasile in scena martedì a Berlino.

TORNA A CASA MANDZU - Rientro anticipato per Mandzukic, invece, in campo 71 minuti contro il Perù nella gara persa 2-0 la scorsa 2-0 a Miami dalla sua Croazia. Il numero 17 bianconero - sostituito nella ripresa da Pjaca - dovrebbe già tornare a Vinovo domani, in giornata, o comunque anticipatamente rispetto alla tabella di marcia, preservato in vista della sfida dei Vatreni contro il Messico. Il tutto verso il Milan (sabato ore 20.45 allo Stadium), gara che quasi certamente vedrà in campo Benatia e Pjanic, assenti per squalifica il martedì successivo con il Real. In difesa potrebbe riposare Alex Sandro, tornato acciaccato dal ritiro verdeoro. Così come Chiellini, dopo il colpo rimediato al Mazza contro la Spal. Chance, quindi, per Rugani dal primo minuto.