Juve, rinnovo Rugani work in progress: peserà l'interesse del Chelsea

Rinnovo sì, ma senza fretta. Daniele Rugani e i vertici della Juventus si incontreranno presto. Non subito, però, anche perché il 24enne di Lucca è legato ai bianconeri fino al 2021. L'entourage del difensore busserà prossimamente alla porta di Fabio Paratici per un nuovo accordo che tenga conto anche dell'appeal di Rugani sul mercato, soprattutto Oltremanica. Davide Torchia, agente del giocatore, è stato chiaro: "C'è stata una richiesta di trattativa molto importante da parte del Chelsea - ha detto il procuratore ieri ai microfoni di RMC Sport -. La Juve l'ha valutata e il calciatore non ha mai preteso di andare via. Il suo obiettivo era quello di conquistarsi un posto tra i titolari. La Juve ha creduto nel giocatore e sicuramente affronteremo la questione rinnovo".

WORK IN PROGRESS - Quella richiesta di 40 milioni più bonus del Chelsea di Sarri - respinta in estate dal club della Continassa vista l'imminente cessione di Caldara al Milan, nella maxi operazione che ha coinvolto Higuain e Bonucci - peserà e non poco sull'economia della trattativa. Sul piatto ci sarà un prolungamento di contratto con ritocco dell'ingaggio. Attualmente il giocatore percepisce uno stipendio di oltre 2 milioni netti all'anno. E la fumata bianca non dovrebbe farsi attendere troppo: per i primi mesi del 2018 è fissata la deadline per parlarne meglio e fissare date e obiettivi. Ma non ora, non subito. "Non c'è urgenza ma neanche troppo da aspettare" ha poi aggiunto Torchia, consapevole dell'impiego con il misurino del suo assisto da parte di Allegri: due presenze, una in Champions e una in campionato. Competizioni in cui l'ex Empoli, smaltito il problema alla costola che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane, cercherà di ritagliarsi spazio e fiducia. Anche per affrettare i tempi e conquistarsi quel rinnovo, ancora lontano ma non troppo.