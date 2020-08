Juve, Ronaldo arrabbiato e incredulo: per Tuttosport CR7 è furibondo per l'eliminazione

Cristiano Ronaldo fatica a mandare giù il boccone amaro dell'eliminazione dalla Champions League e Tuttosport oggi in edicola lo definisce furibondo. Arrabbiato e incredulo CR7, che voleva giocarsi la Final Eight per la sua sesta Champions League proprio in Portogallo, a casa sua. Adesso dovrà invece digerire una figuraccia della Juventus, nonostante la sua doppietta e la sua super prestazione contro il Lione.