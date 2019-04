Juve, Ronaldo: "Grande stagione. Futuro qui? Sicuro al mille per cento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ai microfoni di Dazn a margine della festa Scudetto. "Sono molto contento per il mio primo titolo in Italia e per essere il primo giocatore della storia a vincere in tre campionato diversi. Prossimo anno andrà meglio per la Champions League, alla prima stagione ho vinto Scudetto e Supercoppa. Un altro anno alla Juventus? Mille per cento".