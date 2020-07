Juve, Rugani si scalda per sostituire Bonucci: con l'Udinese a un passo dallo scudetto

E’ arrivata puntuale la squalifica per Bonucci che non sarà in campo con l’Udinese. Assenza pesante ma non troppo per Maurizio Sarri che nella gara d’andata lo aveva sostituito a metà ripresa per farlo rifiatare. Per Leo un turno di riposo meritato, dopo averle giocate quasi tutte per intero dopo il lockdown. Al suo posto – e questa volta non dovrebbero esserci sorprese – si scalda Rugani.

Danilo e Matuidi, invece, potrebbero essere delle buone soluzioni dal primo minuto, come anticipato dallo stesso Sarri nel post gara di Juve-Lazio. All’andata, a centrocampo non c’era per squalifica Pjanic: chissà che il bosniaco resti in panca anche stavolta, lasciando ancora spazio a Bentancur in regia e Rabiot mezzala destra.

Chi vuole esserci per inseguire nuovi record, invece, è Cristiano Ronaldo: il duello con Immobile per la leadership della classifica marcatori della Serie A è in pieno svolgimento e anche il record assoluto di reti fatte nella massima serie da Higuain (36) non è poi così lontano. CR7 gioca e si avvicina sempre più a quella condizione perfetta con cui vuole assolutamente essere protagonista in Champions League.

Dopo l’allenamento defaticante di ieri, la Juve si ritroverà nel pomeriggio alla Continassa per la rifinitura: Sarri dovrà valutare in fretta le condizioni dei suoi per puntare a fare il passo definitivo verso il suo primo scudetto in carriera, il nono consecutivo del club.