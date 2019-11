Juve, Sarri: "Douglas straordinario. E non è ancora al top della forma"

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa posta gara, Maurizio Sarri ha parlato anche di Douglas Costa. "Douglas è un giocatore importante, non è ancora al top della condizione fisica, non ha ancora l'accelerazione bruciante che aveva prima dell'infortunio. Lo scambio con Higuain ha messo in luce le sue grandi capacità tecniche. Nè lui nè Ramsey hanno i 90', ho pensato ad alternarli dando un turno completo a Bernardeschi. Ha fatto un numero che gli appartiene ma troverà condizione col lavoro".