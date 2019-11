Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Il tridente formato da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala? Sul tema torna Maurizio Sarri, alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid. "E' difficile per le caratteristiche dei tre. Gonzalo è un centravanti puro, Ronaldo è la punta più forte del mondo che però parte da sinistra e Dybala non è un trequartista ma un attaccante. Si tratta di situazioni contingenti ma abbiamo tre attaccanti forti per due posti, la situazione è ideale, nessuno dei tre può fare sessantacinque partite. Come si vede adesso, stanno trovando tutti posto. Poi Dybala sa giocare bene a calcio, si trova bene sia con Higuain che con Ronaldo".