Juve, Sarri: "Fatichiamo a far girare velocemente la palla. In allenamento andiamo al doppio"

Maurizio Sarri mastica amaro, dopo la sconfitta della sua Juventus in casa del Lione. Ospite di Sky Sport, il tecnico bianconero commenta così il risultato: "Io ho molte difficoltà nel far passare il concetto di muovere la palla velocemente a questa squadra. Nell'allenamento la palla viaggia a duecento all'ora, lo strano è che in partita non accada. Quando perdi velocità diventa tutto più difficile. Lo strano è che in allenamento lavoriamo a velocità doppia rispetto a quanto fatto stasera".

