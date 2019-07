Juve, Sarri: "Rabiot ha dei margini enormi. Da centrale mi ha sorpreso"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di ICC vinta ai rigori (5-4) contro l'Inter a Nanchino, soffermandosi anche su uno dei volti nuovi della rosa come Adrien Rabiot: "Ha fatto il centrocampista centrale e tutto sommato lo ha fatto anche piuttosto bene. Secondo me ha fatto una buona partita, è chiaro che è un ragazzo che ha giocato pochissimo durante questo 2019, quindi ha dei margini di miglioramento enormi. Sinceramente da centrocampista centrale ha sorpreso anche me, perché l'ho visto molto a suo agio".

