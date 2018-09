Juve-Sassuolo 0-0 al 45'. Ossessione Ronaldo: CR7 ingolfato e a secco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zero a zero tra Juventus e Sassuolo all'intervallo della gara dell'Allianz Stadium. Dettrattori smentiti, dello Scansuolo non vi è traccia: buona prima frazione dei neroverdi, in campo a testa alta, a Torino per giocarsi la partita come vuole De Zerbi, pur senza rendersi mai davvero pericolosi (al netto di una traversa colta da Ferrari a gioco fermo). A conti fatti meglio, anche se di poco, la Juve, vicina al gol prima con Emre Can da fuori e poi con Lirola che stava per infilare la propria porta: bravo Consigli a evitare l'autogol. A secco, ancora, Cristiano Ronaldo: i compagni lo cercano con insistenza quasi ossessiva, lui pare ingolfato e lontano da quello di Madrid. Meglio il portoghese, comunque, di Mandzukic e Dybala, evanescenti a parte un bel tacco dell'argentino. La bellezza, però, non sblocca il risultato: Juventus-Sassuolo 0-0 al 45'.