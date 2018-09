Juve, Sassuolo con vista Champions: Allegri pensa al turnover

Dal corrispondente a Torino

Sassuolo allo Stadium con vista Mestalla. Due gare in quattro giorni, quelle che attendono la Juventus tra campionato e Champions League, per cui mister Allegri potrà attingere a piene mani dalla sua ricca e profonda rosa. Proprio come piace a lui. In fondo, l'allenatore bianconero non l'ha mai nascosto: "Preferisco giocare ogni tre giorni, una settimana di allenamenti non finisce mai" ha detto e ridetto più volte, invertendo concetti e parole.

TURNOVER VISTA CHAMPIONS - Verso la gara di domenica alle 15 contro i neroverdi, i ritocchi del tecnico livornese potrebbero concentrarsi sulla difesa: il tandem Bonucci-Chiellini ne ha giocate tre su tre e, mentre Barzagli è fermo per un problema al polpaccio destro, Benatia e Rugani cercano ancora l'esordio stagionale. Potrebbe rifiatare anche Alex Sandro, fresco di trasferta transoceanica con la seleçao brasiliana, con De Sciglio abile e arruolabile. In mediana la rotazione potrebbe toccare invece Pjanic: al suo posto in cabina di regia pronti uno tra Bentancur ed Emre Can. Le certezze sono ancora una volta legate a Ronaldo e Mandzukic, con Dybala che scalpita per riprendersi una maglia da titolare al fianco di CR7, a caccia del suo primo gol in serie A. Senza dimenticare Bernardeschi, Douglas Costa e Cuadrado. E, con vista Champions, giocoforza qualcuno resterà fuori. Ma guai a chiamarlo turnover tra titolari e panchinari: la qualità dell'organico di questa Juve, attrezzata per vincere tutto, non permette certe distinzioni.