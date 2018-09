Juve-Sassuolo, le formazioni: Dybala dal 1' con Mandzukic e Ronaldo

Sorrentino 7 - Sui gol può pochissimo. Per il resto, se il suo Chievo riesce a portare via un punto dall'Olimpico, gran parte del merito è suo e dei suoi interventi. Tomovic 5,5 - Spinge tanto. Forse troppo, considerando che dal suo lato ci sono Kolarov ed El Shaarawy. Rossettini...

Chievo, Romairone: "Per noi questi giocatori sono i migliori al mondo"

Lazio, Milinkovic-Savic e Immobile: 3 milioni di motivi per riscattarsi

Bologna, i felsinei provano a giocare d'anticipo per arrivare a Tonali

Roma, Florenzi al 45': "Buon primo tempo, non molliamo"

Roma-Chievo, 2-2. Stepinski trova un clamoroso pareggio in mischia

Marotta: "FIGC? Mi lusinga che pensino a me, ma io sono alla Juve"

Chievo, D'Anna: "Brava la squadra a non disunirsi dopo il 2-0"

Sassuolo, Carnevali: "Le prime partite fanno ben sperare per il futuro"

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Djuricic. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Né Di Francesco né Boga: la sorpresa di De Zerbi è in attacco, dove il tecnico del Sassuolo schiera Djuricic a completare il tridente con Berardi e Boateng. Novità anche in difesa, dove Marlon prende il posto di Magnani. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo, fischio d'inizio alle 15.

C'è Paulo Dybala nella Juventus: è questa la mossa di Massimiliano Allegri, che schiera la Joya nel tridente con Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Turnover, ma senza esagerare, negli altri reparti: De Sciglio terzino destro, Benatia prende il posto di Chiellini al fianco di Bonucci. A centrocampo prima da titolare per Emre Can, con Pjanic che riposa.

