Juve, Savic resta nel mirino: in estate sarà addio con l'Atletico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefan Savic resta nel mirino della Juventus e in vista della sfida di Champions League tra i bianconeri e l'Atletico Madrid si torna a parlare della possibile trattativa tra le due società. Il contratto del difensore con i Colchoneros scadrà nel 2020 e molto probabilmente in estate sarà addio: non è il primo nome nella lista di Paratici ma Allegri punta a prendere sia un giovane che un esperto per il suo pacchetto arretrato e per questo l'ex Fiorentina potrebbe arrivare in estate. A riportarlo è Tuttosport.