Juve, scatta la missione Champions. I convocati di Pirlo: out CR7, in lista due soli attaccanti

Scatta la missione Champions League per la Juventus. Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Dinamo Kiev, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/21. Assenti De Ligt, McKennie e Cristiano Ronaldo, torna Aaron Ramsey che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. In lista, presenti due soli attaccanti. Ecco l'elenco completo.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori - Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti - Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti - Morata, Dybala.